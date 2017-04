L1 : Bordeaux 2-0 Bastia (fini)

Après une belle seconde période, Bordeaux a réalisé un bon coup en dominant Bastia (2-0) lors de la 34e journée de Ligue 1.

Malgré la maîtrise du ballon lors de l’entame du match, les Girondins butaient sur le bloc défensif corse et ne parvenaient pas à inquiéter Leca. Gênés par l’agressivité des Bastiais, les Bordelais éprouvaient des difficultés dans le jeu, mais Malcom pensait marquer sur un coup-franc juste à côté de la cage adverse. Et sinon ? Absolument rien sur ces 45 premières minutes...

Mais après la pause, les débats s’animaient enfin avec le but de Malcom sur une petite erreur de Leca (1-0, 55e). Dominateurs, les Girondins poussaient et il fallait une belle parade de Leca sur une tête de Laborde ! Logiquement, Bordeaux parvenait ensuite à faire le break sur une tête de Sankharé (2-0, 69e). Finalement, Bastia terminait ce match à 10 après l’expulsion d’El Kaoutari et Bordeaux empochait un succès précieux dans la course à l’Europe.