PSG : Maxwell attend désormais Monaco « Par Damien Da Silva - Le 22/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En s'imposant à domicile face à Montpellier (2-0) ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain prend provisoirement la tête du classement. Au micro de Canal +, le latéral gauche parisien Maxwell (35 ans, 16 matchs en L1 cette saison) a livré son analyse sur cette partie. "On était plus fort, même si on a perdu un peu en équilibre en première période. On a maîtrisé ensuite avec des occasions. Le plus important c’était de gagner, on continue avec beaucoup de confiance et on va voir comment les choses vont se passer. On fait le maximum de notre côté", a commenté le Brésilien. Avec deux matchs de retard et un déplacement à Lyon dimanche (21h15), Monaco peut rapidement reprendre les commandes du championnat de France. Avec deux matchs de retard et un déplacement à Lyon dimanche (21h15), Monaco peut rapidement reprendre les commandes du championnat de France.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+