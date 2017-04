Man Utd : Ibrahimovic, fin de saison confirmée

Coup dur confirmé pour Manchester United et Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) ! Touché au terme du temps réglementaire du quart de finale retour de la Ligue Europa face à Anderlecht (2-1, ap) jeudi, le Suédois souffre bel et bien d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit d'après les informations de la BBC récoltées auprès du club anglais.

Du coup, Ibrahimovic est d'ores et déjà forfait pour l'intégralité de la fin de la saison. Mais pire encore, l'ancien Parisien pourrait avoir besoin de plusieurs mois, entre 9 et 12, pour retrouver les terrains. Une longue absence qui pourrait causer la fin de son aventure avec les Red Devils ()...