Juve : Allegri ne sous-estime pas Monaco « Par Damien Da Silva - Le 22/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors des demi-finales de la Ligue des Champions, la Juventus Turin va affronter l'AS Monaco. Malgré un statut de favori indéniable pour le club italien, l'entraîneur transalpin Massimiliano Allegri s'est montré élogieux envers le club de la Principauté. "Monaco est l'une des quatre équipes en demi-finales et ce n'est pas facile d'atteindre ce niveau. Cette équipe a des qualités techniques et tactiques, avec de jeunes joueurs talentueux. L'ASM n'a certes pas l'histoire de la Juventus mais, malgré tout, ce ne sera pas simple pour nous d'aller en finale", a prévenu Allegri devant les médias ce samedi. En éliminant Manchester City (3-5, 3-1) et le Borussia Dortmund (3-2, 3-1) à l'occasion des tours précédents, Monaco mérite effectivement d'être pris au sérieux par la Juve. En éliminant Manchester City (3-5, 3-1) et le Borussia Dortmund (3-2, 3-1) à l'occasion des tours précédents, Monaco mérite effectivement d'être pris au sérieux par la Juve.

