PSG : Sessègnon revient sur son départ « Par Youcef Touaitia - Le 22/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais à Montpellier, le milieu de terrain Stéphane Sessègnon (32 ans, 22 matchs et 2 buts en L1 cette saison) retrouve le Parc des Princes ce samedi (17h). L'ancien joueur du Paris Saint-Germain est revenu sur son départ houleux de la capitale en 2011. "J'avais eu un gros problème avec le coach de l'époque, Antoine Kombouaré, qui m'avait insulté. J'ai demandé un rendez-vous au président Leproux pour lui parler de mon envie de partir en Angleterre. Il m'a fait attendre plusieurs semaines et, quand je me suis assis en face de lui, il m'a dit : "T'as quinze minutes, pas plus." C'était méprisant et, comme il ne voulait pas m'écouter plus longtemps, je me suis énervé et j'ai décidé de ne pas sortir de son bureau", a confié le Béninois au quotidien Le Parisien. "Au bout de plusieurs heures, c'est Alain Roche qui m'a convaincu de m'en aller ! Aujourd'hui, je regrette la méthode. Juste la méthode. Pas ma décision de partir. Je crois que j'ai été mal conseillé. Si j'avais patienté quelques mois, j'aurais pu signer dans un meilleur club que Sunderland. Mais j'avais tellement envie de jouer en Angleterre. La vie est faite de mauvais choix", a continué l'Héraultais.

