Man Utd : fin de l'aventure pour Ibra ?

Man Utd : fin de l'aventure pour Ibr a ? « Par Youcef Touaitia - Le 22/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- José Mourinho craint le pire, et il a peut-être raison. Sorti sur blessure dans le temps additionnel du quart de finale retour de la Ligue Europa face à Anderlecht (2-1 ap) jeudi, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) souffrirait d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit selon les informations des médias britanniques. Un terrible coup dur pour le Suédois, qui pourrait manquer entre 9 mois et un an de compétition. Du coup, son avenir du côté d'Old Trafford pose question. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien Parisien, qui a reçu une offre de prolongation de ses dirigeants, continuera-t-il l'aventure avec les Red Devils après cette grave blessure ? Difficile de le savoir. Si le Los Angeles FC souhaite l'attirer dans ses filets, cet événement imprévu pourrait bouleverser les plans de toutes les parties. En attendant que le verdict tombe, Ibrahimovic et son club vont devoir prendre une décision importante dans les prochains jours.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+