L1 : Bordeaux-Bastia, les compos probables

Bordeaux reçoit Bastia ce samedi (20h) pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Le tacticien girondin Jocelyn Gourvennec ne peut pas compter sur Contento et Ménez, qui ont rejoint Poundjé et Touré à l’infirmerie. Diminués, Toulalan et Rolan sont présents dans le groupe. Côté corse, le coach Rui Almeida doit composer sans Squillaci, Marange, Rose et Boulaya, absents, tandis que Crivelli, prêté par le club aquitain, n’est pas autorisé à jouer. Voici la composition probable des deux équipes.

Bordeaux : Carrasso - Gajic, Lewczuk, Pallois, Sabaly - Vada, Toulalan (c), Sankharé - Malcom, Laborde, Kamano.

Bastia : Leca - Cioni, Djiku, El Kaoutari, Bengtsson - Mostefa, Cahuzac (c) - Coulibaly, Ngando, Saint-Maximin - Raspentino.