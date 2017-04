Monaco : Dirar évoque sa situation

Ancien pilier de l’AS Monaco en Ligue 2, le milieu offensif Nabil Dirar (31 ans, 15 apparitions et 1 but en L1 cette saison) doit désormais se contenter d’un statut de remplaçant sur le Rocher. Il faut dire que la concurrence est rude à son poste avec Thomas Lemar et Bernardo Silva. Du coup, l’ancien joueur du FC Bruges n’est pas vexé par sa situation.

"Non, car ce sont de grands joueurs qui évoluent à ma place, a confié l’international marocain à L’Equipe. Thomas joue en équipe de France, ce n'est pas n'importe qui, Bernardo aussi. Quand l'équipe gagne des matchs sur des scores incroyables, qu'elle devient une des meilleures équipes d'Europe sans toi, c'est sûr, tu te poses des questions. J'ai bien travaillé de mon côté et quand je vois mes coéquipiers jouer de la sorte, cela me donne la force de les accompagner."

A sa place, d’autres joueurs n’auraient pas réagi de la même manière...