Palace : Sakho n'écarte rien pour son avenir

Prêté par Liverpool depuis cet hiver, Mamadou Sakho (27 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) retrouve son meilleur niveau à Crystal Palace. A tel point que le manager des Eagles Sam Allardyce envisage de le conserver. Tandis que le coach des Reds Jürgen Klopp, qui ne comptait plus sur lui, avoue suivre ses performances. Mais pour le moment, le défenseur central ne ferme aucune porte. "Tout ce qui compte, c'est de mettre Palace en sécurité, a confié le Français au Guardian. Et nous n'en sommes pas encore là. Si je dois de nouveau porter le maillot de Liverpool, je le ferai avec plaisir. J'ai encore trois ans de contrat là-bas. Mais si je dois rester à Palace, je le ferai volontiers aussi. Je suis heureux, je me sens bien ici. Je suis aussi quelqu'un d'ambitieux. Donc je laisserai mes agents faire cet été et nous verrons où nous en sommes." Malgré le traitement infligé par le technicien allemand, l'ancien Parisien reste très attaché à Liverpool où les supporters l'adulaient.

