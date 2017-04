OM : 0-0, la triste statistique...

Accroché à Nancy (0-0) vendredi, l’Olympique de Marseille a vécu un scénario déjà vu et revu. Malgré plusieurs occasions franches, le club phocéen a terminé son 8e match de Ligue 1 cette saison sur un score nul et vierge (3 à domicile, 5 à l’extérieur). C’est plus que n’importe quelle équipe en L1, et même dans les 5 grands championnats européens ! Preuve que l’attaque olympienne a connu pas mal de jours sans depuis le début de l’exercice. Et ce n’est peut-être pas terminé…