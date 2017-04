OM : Thauvin est "très énervé"

Tenu en échec à Nancy (0-0) vendredi en championnat, l’Olympique de Marseille a de nouveau laissé filer de précieux points dans la course à l’Europe. De quoi provoquer la colère de Florian Thauvin (24 ans, 34 matchs et 12 buts en L1 cette saison), frustré en raison des occasions manquées à Marcel-Picot.

"On est déçu. Moi, je suis très énervé, a lâché l’ailier marseillais en zone mixte. C'était un match à notre portée, on a eu beaucoup d'occasions. J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer longtemps sans marquer. Je ne pense pas que l'Europe s'envole mais le temps passe et on perd des points. C'est énervant, c'est frustrant, c'est fatigant..."

Principal concurrent de l’OM, Bordeaux pourrait prendre trois points d’avance en cas de victoire contre Bastia ce samedi (20h).