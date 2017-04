Sondage MF : les fans de foot pro-Mélenchon ?

Sondage MF : les fans de foot pro-Mélencho n ? « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage, nous vous demandions pour quel candidat iriez-vous voter lors du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Sur les 16 561 votes recensés parmi les lecteurs éligibles, 24,5% pencheraient plutôt... pour Jean-Luc Mélenchon ! Placé seulement en quatrième selon un récent sondage BVA et Salesforce, le candidat de France insoumise (FI) a donc la cote parmi les passionnés de foot ! L'ancien membre du Parti Socialiste devance les deux favoris selon les instituts de sondages, Emmanuel Macron (20,2%) et Marine Le Pen (18,5%). En difficulté ces dernières semaines, François Fillon pointe en 4e position avec seulement 12,2% (!) tandis que 10,5% d'entre vous pourraient voter blanc. Benoît Hamon n'existe même pas ou presque avec ... 3,6% des suffrages. D'une manière plus générale, les passionnés de football sont-ils profondément de gauche radicale ? Ou bien les politiques menées en France au cours des dernières années par le Parti Socialiste et Les Républicains (anciennement UMP) ont poussé les amoureux du ballon rond vers les extrêmes, plutôt par dépit que par conviction ? Sans oublier une frange de la population ayant une volonté de "tronquer" les différents sondages... Ce sondage, avec plus de 16 000 votes, n'est évidemment pas un échantillon représentatif de la société, n'est ni une "prévision" mais une information à un instant T. Qui seront les deux qualifiés pour le second tour ? N'hésitez pas à réagir ! Qui seront les deux qualifiés pour le second tour ? N'hésitez pas à réagir !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+