Chelsea : une offre délirante pour Diego Costa « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » Auteur d'une très belle première partie de saison, l'attaquant Diego Costa (28 ans, 30 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) a clairement baissé le pied depuis le début de l'année 2017. Qu'importe pour le Tianjin Quanjian, toujours décidé à recruter le buteur de Chelsea. Selon les informations de Sky Sports, la formation chinoise, qui a proposé 94 millions d'euros l'hiver dernier pour convaincre le club londonien de céder l'international espagnol, pourrait revenir à la charge. Cette fois-ci, la richissime écurie asiatique, qui appartient au multimilliardaire chinois Shu Yuhui, aurait dans l'idée de proposer à l'avant-centre un salaire hebdomadaire d'environ 777 000 euros, soit 40 millions d'euros par an ! Des chiffres complètement fous qui donnent le tournis. De son côté, SFR Sport affirme que Chelsea pourrait se montrer gourmand et ne laissera pas filer son goleador à moins d'une offre de 150 millions d'euros. Pas sûr que les dirigeants londoniens se montrent difficiles si l'actuel 6e de Chinese Super League soumet un aussi beau chèque que l'hiver dernier...

