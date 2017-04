OM : le coup de gueule de Lopez !

OM : le coup de gueule de Lope z ! « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché à Nancy (0-0) ce vendredi soir, l'Olympique de Marseille a réalisé une mauvaise opération lors de la 34e journée de Ligue 1. Remonté contre l'arbitrage de M. Rainville, le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 26 matchs et 1 but en L1 cette saison) a poussé un coup de gueule à l'issue de la rencontre. "On perd deux points. On a fait un bon match dans l’ensemble. On mérite d’avoir un penalty, je crois qu’il faut le dire, mais on n’en a jamais. C’est malheureux mais c’est comme ça. On est tous très frustré et très déçu", a pesté le Marseillais au micro de beIN Sports. En cause, la main non-sifflée de Julien Cétout sur une reprise de volée cadrée de Clinton N'Jie lors du premier acte. Le Lorrain, en position de dernier défenseur, aurait même pu écoper d'un carton rouge direct pour avoir retenu Rémy Cabella par le maillot en seconde période. En cause, la main non-sifflée de Julien Cétout sur une reprise de volée cadrée de Clinton N'Jie lors du premier acte. Le Lorrain, en position de dernier défenseur, aurait même pu écoper d'un carton rouge direct pour avoir retenu Rémy Cabella par le maillot en seconde période.

