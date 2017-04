Nancy : Diarra s'en contentera !

Nancy : Diarra s'en contenter a ! Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Solide, Nancy a accroché le point du match nul face à l'Olympique de Marseille (0-0) ce vendredi soir, lors de la 34e journée de Ligue 1. Un résultat satisfaisant pour le milieu de terrain Alou Diarra (35 ans, 17 matchs et 2 buts en L1 cette saison). "On avait en face de nous une bonne équipe avec un bon potentiel offensif. Dans notre situation, un point, c'est important. Il faut aussi louer le comportement de l'équipe puisqu'on s'est procuré des occasions", a commenté le Lorrain à l'issue de la rencontre. L'ASNL, 17e, reste néanmoins sous la menace de Lorient, 18e et barragiste, qui compte un point de retard avant la réception de Metz, ce samedi (20h). L'ASNL, 17e, reste néanmoins sous la menace de Lorient, 18e et barragiste, qui compte un point de retard avant la réception de Metz, ce samedi (20h).

