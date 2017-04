L1 : Nancy 0-0 Marseille (fini)

Incapable de bousculer Nancy, l’Olympique de Marseille a concédé un triste résultat nul (0-0) ce vendredi, lors de la 34e journée de Ligue 1.

Entreprenants, les Marseillais maîtrisaient le début de rencontre. Propres techniquement, les visiteurs prenaient leur temps pour contourner un bloc adverse recroquevillé dans ses 30 derniers mètres. Très, trop confiants, les Phocéens se livraient et n’étaient pas loin d’encaisser un but sur un coup de canon de Maouassa qui fracassait le poteau. Une occasion qui donnait confiance aux Nancéiens, dès lors plus agressifs et incisifs. Pelé réalisait même un super arrêt sur une tête de Cabaco !

Secoués, les partenaires de Payet perdaient le fil de la rencontre et balbutiaient leur football. Trop statiques, trop timides, les joueurs marseillais étaient aux abonnés absents. Ils auraient néanmoins dû bénéficier d’un penalty évident pour une main de Cétout sur une reprise dangereuse de Njie. Une action litigieuse qui a eu le mérite de les remettre dans la rencontre avant la pause.

Au retour des vestiaires, l’OM affichait un visage plus reluisant mais manquait toujours d’inspiration offensivement. Seul Thauvin réalisait des différences, l’ancien Bastiais touchant même le montant de N’Dy Assembé sur une frappe soudaine. De l’autre côté du terrain, Pelé était une nouvelle fois décisif sur une tête lorraine.

Trop nerveux, les Olympiens, certes dominateurs, utilisaient mal le ballon et déjouaient, à l’image d’un contre très mal négocié par Payet dans le dernier quart d’heure. Sans idée, l’OM laissait filer deux points très précieux dans la course à l’Europe. Un match nul qui pourrait se payer très cher au moment des comptes...