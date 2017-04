Lyon : l'Ajax, Génésio plutôt satisfait

Lors du tirage au sort des demi-finales de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais a hérité de l'Ajax Amsterdam. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur des Gones Bruno Génésio s'est montré plutôt satisfait de ce tirage, notamment grâce à l'avantage de recevoir au match retour au Parc OL.

"C'est difficile de dire qu'on fait de la Coupe d'Europe un objectif, mais oui c'est une ambition. On souhaitait recevoir au match retour donc on est satisfait. On sait que l'Ajax Amsterdam est un grand club, avec de bons jeunes. Contre l'Ajax, ça va être une confrontation intéressante et équilibrée", a cependant souligné le technicien rhodanien.

Si Lyon doit respecter l'Ajax, l'équipe présidée par Jean-Michel Aulas s'avance tout de même comme le favori de cet affrontement.