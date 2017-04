ASSE : Galtier justifie les mises à l'écart « Par Damien Da Silva - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), Bryan Dabo, Oussama Tannane et Nolan Roux vont terminer la saison avec la réserve de l'AS Saint-Etienne. Une décision justifiée ce vendredi par l'entraîneur des Verts Christophe Galtier. "Ce n'est jamais facile de prendre ce genre de décision. Je l'ai prise parce que j'estime que les trois joueurs concernés sont à mes yeux insuffisamment investis en cette fin de saison. (...) Dans les six derniers matches, je veux un état d'esprit irréprochable. Abandonner serait à la fois trop facile et irrespectueux. Nolan et Bryan ne sont pas concernés par notre défaite à Marseille (0-4), ce sont des attitudes constatées au quotidien qui m'ont conduit à prendre cette décision. Je ne veux pas que certains comportements rejaillissent sur l'ensemble du groupe", a confié le coach stéphanois devant la presse. Avec un tel choix, Galtier espère réveiller ses hommes pour la fin de saison en Ligue 1. Avec un tel choix, Galtier espère réveiller ses hommes pour la fin de saison en Ligue 1.

