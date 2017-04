Barça : Rakitic confiant avant le Real « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche (20h45), le FC Barcelone affronte le Real Madrid lors de la 33e journée de Liga. Confiant, le milieu de terrain catalan Ivan Rakitic (29 ans, 26 matchs et 5 buts en Liga cette saison) estime que les Blaugrana ont largement les moyens de s'imposer dans la capitale espagnole. "Je garde un très bon souvenir de l’an dernier, avec ce 4-0. Nous avions été au-dessus. J’ai déjà marqué face au Real avec Séville et j’espère le faire avec le Barça. Mais si je ne touche pas un ballon et qu’on gagne, ça me convient très bien, a confié le Croate sur le site officiel du Barça. Avec tout le respect que j’ai pour les Merengue, nous devons surtout nous concentrer sur notre jeu. Si nous évoluons à notre niveau, nous avons de grandes chances de l’emporter. Ce sera un grand match. Nous avons soif de victoires. Plus que quiconque." Pour cela, il va falloir afficher un autre visage que celui proposé face à la Juventus Turin (0-3, 0-0) lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, il va falloir afficher un autre visage que celui proposé face à la Juventus Turin (0-3, 0-0) lors des quarts de finale de la Ligue des Champions.

