Juve : Nedved redoute les jeunes Monégasques « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si la Juventus Turin a hérité à priori du meilleur tirage avec Monaco lors des demi-finales de la Ligue des Champions, le dirigeant piémontais Pavel Nedved se méfie énormément. Pour le Tchèque, il faudra faire attention à la jeune garde asémiste, aussi talentueuse qu'imprévisible. "Je suis un peu surpris. Pour nous, que ce soit le Real, l'Atletico ou Monaco, ce sont trois équipes qui ont le même niveau. Ils sont dans le dernier carré. Ce sont donc des équipes très fortes. C'est du 50-50. Ils ont des joueurs très jeunes qui n'ont aucune pression. Ils peuvent jouer librement. On sera plus sous pression. La jeunesse, c'est leur force. Il faudra absolument se méfier", a lâché le Ballon d'Or 2003 au micro de beIN Sports. Rendez-vous les 3 et 9 mai prochains pour cette double confrontation qui promet ! Rendez-vous les 3 et 9 mai prochains pour cette double confrontation qui promet !

