Real : Butragueño se méfie de l'Atletico « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non, il n'y aura pas une troisième finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid en quatre années. Et pour cause, les deux clubs de la capitale espagnole se retrouveront en demi-finales. Un nouveau duel dont se méfie énormément l'ex-attaquant des Merengue Emilio Butragueño. "Non, ce n'est pas un match de Liga ! C'est la quatrième fois consécutive que nous nous rencontrons en Ligue des Champions. Nous nous connaissons très bien. Chaque détail compte. Il faut être très attentif. C'est une équipe qui défend très bien avec des joueurs de grande qualité qui peuvent profiter de la moindre erreur. Ils peuvent faire déjouer leur adversaire. Il va falloir évoluer à un très haut niveau pour passer", a confié l'Espagnol au micro de beIN Sports. La passe de quatre pour la Maison Blanche face au voisin madrilène ? La passe de quatre pour la Maison Blanche face au voisin madrilène ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+