Monaco : Giuly y croit dur comme fer

Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017

Monaco a hérité de la Juventus Turin en demi-finales de la Ligue des Champions. Si le tirage est compliqué, l'ancien joueur de la Principauté Ludovic Giuly ne s'avoue pas vaincu d'avance et espère que l'actuel leader de Ligue 1 réalisera un gros coup. "On va essayer de bien récupérer et d'être attentif. On sait que les clubs italiens sont tactiquement très forts. Ils ont des grands joueurs. Maintenant, tomber contre la Juventus, le Real ou l'Atletico, c'était forcément difficile. Il va falloir être performant et tout donner. Ça sera difficile mais on est à deux matchs d'une finale. Ça peut être historique pour le club", a assuré Giuly au micro de beIN Sports. L'ASM a toutes les raisons d'y croire !

