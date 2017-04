Monaco : Vasilyev veut prendre sa revanche !

Monaco affrontera la Juventus Turin lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Un tirage forcément compliqué pour le vice-président du club princier Vadim Vasilyev, désireux de prendre sa revanche après l'élimination face à la Vieille Dame (0-1, 0-0) lors des quarts de finale de l'édition 2014-2015.

"C'est un adversaire difficile. Un adversaire avec un autre style de jeu. Ça sera une revanche. Il y a deux ans, c'était déjà une équipe forte. Aujourd'hui, ils le sont encore plus, mais nous aussi, nous sommes plus forts. Ce sont nos voisins, ça sera une confrontation sympathique, a indiqué le dirigeant monégasque au micro de beIN Sports. On a été éliminé sur des détails il y a 2 ans, on est concentré. Tous les adversaires sont difficiles. Nous allons affronter la Juventus avec confiance."

Le match aller aura lieu le 3 mai à Louis II, la manche retour dans le Piémont le 9 mai.