PHOTO : quand Messi et Ronaldo s'embrassent

Voici une image qui va faire parler avant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone dimanche (20h45) en Liga. Sur une célèbre avenue de la ville catalane, un artiste urbain, Tvboy, a réalisé un dessin surprenant concernant Lionel Messi (29 ans, 28 matchs et 29 buts en Liga cette saison) et Cristiano Ronaldo (32 ans, 24 matchs et 19 buts en Liga cette saison).

Rivaux sur les terrains, les deux hommes s'embrassent lors de cette création intitulée "L'amour est aveugle" par l'auteur. Suffisant pour rapprocher les Merengue et les Blaugrana ? Pas sûr...

Quand Messi et Ronaldo s'embrassent