OM : Sanson "aurait pu se perdre" pour Martin « Par Damien Da Silva - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien coéquipier de Morgan Sanson (22 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison) à Montpellier, le milieu de terrain du Betis Séville Jonas Martin (27 ans, 16 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a été interrogé sur les débuts de son ami à l'Olympique de Marseille. Heureux des belles performances du meilleur passeur de la L1, le joueur du club espagnol lui a rendu hommage. "Il n'a pas changé dans son style, mais ses performances sont mises en lumière, il a de meilleurs joueurs autour de lui. Il fait briller les autres, il récupère, c'est un joueur box to box. Il bosse dans son coin, ne dit jamais de mal des autres. Il aurait pu se perdre à l'OM s'il avait signé avant l'arrivée de Garcia, le club manquait de stabilité. Maintenant, il y a de l'argent, un bel effectif, de l'ambition", a estimé Martin pour L'Equipe. Titulaire indiscutable sous les ordres de Rudi Garcia, Sanson ne regrette sûrement pas son choix. Titulaire indiscutable sous les ordres de Rudi Garcia, Sanson ne regrette sûrement pas son choix.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+