Man Utd : grave blessure pour Ibrahimovic ?

Man Utd : grave blessure pour Ibrahimovi c ? « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sale soirée pour Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 11 matchs et 5 buts en C3 cette saison) ! En manque de réussite face à Anderlecht (2-1 ap) lors du quart de finale retour de la Ligue Europa, l'attaquant de Manchester United ne rejouera peut-être plus cette saison et pourrait manquer de nombreux mois de compétition. En effet, le Suédois, au duel avec Kara Mbodj, est très mal retombé sur son genou droit durant le temps additionnel de la seconde période. Longtemps à terre, l'ancien Parisien est sorti après quelques minutes, sans l'aide de la civière. Selon José Mourinho, le buteur, ainsi que Marcos Rojo, remplacé par Daley Blind à la 23e minute, souffrent de blessures sérieuses. "Je ne crois pas que ce soit des petites blessures mais je préfère attendre que tous les examens soient faits avant de parler. Je suis entraîneur, pas médecin. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes je crois", a confié le Portugais à l'issue de la rencontre. "Je ne crois pas que ce soit des petites blessures mais je préfère attendre que tous les examens soient faits avant de parler. Je suis entraîneur, pas médecin. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes je crois", a confié le Portugais à l'issue de la rencontre.

