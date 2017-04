Lyon : Aulas rend hommage à Genesio « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur à l'aller (2-1), l'Olympique Lyonnais a finalement éliminé Besiktas (1-2, 7-6 tab) ce jeudi, lors du quart de finale retour de la Ligue Europa. Fier de ses troupes, Jean-Michel Aulas a rendu hommage à son entraîneur Bruno Genesio, critiqué ces dernières semaines. "On a une magnifique équipe de Lyon qui a su, dans l'adversité, vivre une histoire incroyable. On passe par la petite porte mais on s'est qualifié. Nous sommes dans un état second. On a tellement souffert ces derniers mois, on a eu tellement de galères. Je peux le dire sans peur d'être critiqué : Bruno Genesio est un bon entraîneur !", a lâché le président rhodanien au micro de beIN Sports. L'OL n'est plus qu'à 180 minutes (ou un peu plus) de Solna (Suède), où se tiendra la finale de la compétition, le 24 mai prochain. L'OL n'est plus qu'à 180 minutes (ou un peu plus) de Solna (Suède), où se tiendra la finale de la compétition, le 24 mai prochain.

