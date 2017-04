C3 : Besiktas 2-1 (6-7 tab) Lyon (OL qualifié) « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue d'un match interminable, l'Olympique Lyonnais a éliminé Besiktas (1-2, 7-6 tab) ce jeudi, lors du quart de finale retour de la Ligue Europa. Les Gones sont qualifiés pour les demi-finales ! Mis sous pression d'entrée sur deux tentatives de Tosun repoussées par Lopes, les Lyonnais affichaient un visage conquérant. Supérieurs techniquement et dans l'engagement physique, les partenaires de Tolisso, proche d'ouvrir la marque au quart d'heure de jeu, ne paniquaient pas et empêchaient Besiktas de progresser sur le terrain. Si les sifflets étaient de plus en plus assourdissants au fil des minutes, les locaux se montraient incapables de déstabiliser une défense lyonnaise parfaitement en place. Sauf qu'à ce stade, tous les détails comptent. Sur un corner rapidement joué, Talisca parvenait à libérer le bouillant Vodafone Arena d'une frappe en pivot (1-0, 28e). Mais les Gones étaient dans un bon soir. Pas paniqués, les visiteurs revenaient dans la partie grâce à Lacazette, qui trompait en finesse Fabri après une inspiration géniale de Gonalons (1-1, 35e). Déchaîné, le buteur n'était pas loin d'éteindre définitivement l'enceinte turque mais sa nouvelle tentative fracassait le poteau juste avant la pause ! Au retour des vestiaires, Talisca donnait des frissons à Lopes, qui réalisait une superbe parade devant Tosun. Dominés, les Lyonnais finissaient par craquer sur un coup de tête rageur de Talisca (2-1, 58e). En face, Lacazette avait l'occasion d'égaliser quelques minutes plus tard mais Fabricio repoussait la tentative du Français. Alors que Lopes était sauvé par son poteau dans les dernières minutes sur un tir fuyant de Quaresma, Diakhaby obligeait le portier turc à une superbe parade tandis que Lacazette touchait la barre sur la dernière action du temps réglementaire ! Lors de la prolongation, les Rhodaniens dominaient sans partage mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Tousart et Diakhaby rataient le coche alors que Lopes repoussait une tête signée Hutchinson. Fabricio, lui, était héroïque et empêchait Tolisso de marquer grâce à un arrêt somptueux. Incapables de se départager, les deux formations allaient aux tirs au but et c'était l'OL qui prenait finalement dessus puisque Lopes repoussait les tentatives de Tosic et Mitrovic. Lyon est dans le dernier carré ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

