VIDEO : Messi, Chiellini recadre Bonucci !

Contre le FC Barcelone (0-0) mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le défenseur central de la Juventus Turin Leonardo Bonucci (29 ans, 8 matchs et 1 but en LdC cette saison) avait deux missions concernant l’Argentin Lionel Messi (29 ans, 9 matchs et 11 buts en LdC cette saison).

La première, neutraliser le danger numéro 1 du Barça évidemment. Et la deuxième, récupérer son maillot au coup de sifflet final. Pour cela, l’Italien a sollicité le Blaugrana avant la fin du match, ce qui n’a pas du tout plu à son coéquipier Giorgio Chiellini (32 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison) ! Malgré le large succès à l’aller (3-0), le patron de la défense turinoise n’a pas accepté le moindre relâchement.

Finalement, Bonucci a quand même obtenu ce qu'il voulait...