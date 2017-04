Nantes : Gillet pose ses conditions

Pilier et capitaine du FC Nantes, Guillaume Gillet (33 ans, 33 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a posé ses conditions pour rester. Sous contrat jusqu’en 2018, le milieu de terrain souhaite prolonger son bail et en savoir plus sur l’avenir de son entraîneur Sergio Conceição.

"Mon souhait est de me mettre à table pour discuter d’abord avec le FC Nantes parce qu’il ne me reste qu’un an de contrat, a affirmé le Belge. A 33 ans, ce n’est pas quelque chose de confortable. C’est un des critères qui est nécessaire, mais il y a aussi l’avenir du coach qui est aussi très important à mon sens. (...) J’adore sa façon de faire, sa façon d’être. Pour moi, ça sera primordial de voir ce que le coach va faire."

Pour le moment, l’avenir du Portugais, qui a métamorphosé les Canaris, est encore incertain. Tout comme celui de Gillet donc.