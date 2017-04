Bordeaux : Gourvennec repousse les discussions Par Eric Bethsy - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dès son arrivée le mois dernier, le nouveau président des Girondins de Bordeaux, Stéphane Martin, a annoncé sa volonté de prolonger l’entraîneur Jocelyn Gourvennec. Le problème, c’est que le coach sous contrat jusqu’en 2018, en position de force grâce à ses bons résultats, préfère attendre avant de discuter. "Pour moi, ce n’est pas la priorité, a lâché le technicien. La direction et l’actionnaire ont décidé de prendre leur temps pour tout le monde, que ce soit les joueurs ou les membres du staff auxquels il ne reste qu’un an de contrat. Il me reste une fin de saison à gérer, il faut être encore plus attentif, mettre davantage son énergie sur les détails. Je ne me projetterai pas avant la fin de la saison. Ma priorité, c’est que l’équipe aille bien et si l’équipe va bien, l’équipe ira bien." En attendant, on commence à parler d’intérêts venus de l’étranger pour l’ancien entraîneur de Guingamp (voir ici)... En attendant, on commence à parler d’intérêts venus de l’étranger pour l’ancien entraîneur de Guingamp ()...

