C3 : Besiktas 1-1 Lyon (mi-tps)

A la pause, l’Olympique Lyonnais accroche Besiktas (1-1) ce jeudi, lors du quart de finale retour de la Ligue Europa. Grâce à leur succès à l’aller (2-1), les Gones valident pour le moment leur ticket pour les demi-finales !

Mis sous pression d’entrée sur deux tentatives de Tosun repoussées par Lopes, les Lyonnais affichaient un visage conquérant. Supérieurs techniquement et dans l’engagement physique, les partenaires de Tolisso, proche d’ouvrir la marque au quart d’heure de jeu, ne paniquaient pas et empêchaient Besiktas de progresser sur le terrain. Si les sifflets étaient de plus en plus assourdissants au fil des minutes, les locaux se montraient incapables de déstabiliser une défense lyonnaise parfaitement en place.

Sauf qu’à ce stade, tous les détails comptent. Sur un corner rapidement joué, Talisca parvenait à libérer le bouillant Vodafone Arena d’une frappe en pivot (1-0, 28e). Mais les Gones étaient dans un bon soir. Pas paniqués, les visiteurs revenaient dans la partie grâce à Lacazette, qui trompait en finesse Fabri après une inspiration géniale de Gonalons (1-1, 35e). Déchaîné, le buteur n’était pas loin d’éteindre définitivement l’enceinte turque mais sa nouvelle tentative fracassait le poteau juste avant la pause !