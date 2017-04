PSG : Dugarry encense et découpe Lucas « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé au Paris Saint-Germain durant l’hiver 2013, l’ailier Lucas (24 ans, 47 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) reste une énigme. Capable de fulgurances par intermittence, le Brésilien a souvent frustré les supporters parisiens, qui attendent toujours son explosion au plus haut niveau malgré des statistiques plus qu'honorables. Pour Christophe Dugarry, l’ancien joueur de Sao Paulo est capable du meilleur comme du pire. "Je ne vois pas un joueur dans le monde capable d’enchaîner des choses aussi impressionnantes, sur une action, et aussi pathétiques sur une autre ! Il oscille entre le génial et le fait de ne pas réfléchir quand il joue", a estimé le consultant sur les ondes de RMC. Une situation qui a semble-t-il fini par exaspérer les dirigeants franciliens, ouverts à un départ de Lucas cet été.

