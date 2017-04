L1 : l'arbitrage vidéo pour les barrages !

L1 : l'arbitrage vidéo pour les barrage s ! « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Réuni ce jeudi, le Conseil d'Administration de la LFP a "adopté l’instauration de l’assistance vidéo pour l’arbitrage lors du barrage Ligue 1-Domino’s Ligue 2 qui opposera le 18ème de Ligue 1 au 3e de Domino’s Ligue 2, le jeudi 25 mai (barrage aller) et le dimanche 28 mai (barrage retour) prochains". Expérimentée lors de la rencontre amicale opposant l'équipe de France à l'Espagne (0-2), le 28 mars, l'assistance vidéo sera utilisée pour quatre situations de jeu bien définies : - Après un but marqué : une infraction non perçue par l’arbitre (hors-jeu, faute de l’attaquant, ballon sorti du terrain, etc...) ayant pour conséquence d’invalider un but a-t-elle clairement été commise ? - Penalty : la décision d’accorder ou de ne pas accorder le penalty est-elle clairement erronée ? (faute claire ou non de l’équipe attaquante/faute en dehors ou à l’extérieur de la surface/ballon hors du terrain avant la faute sanctionnée). - Carton rouge : la faute commise méritait-elle clairement une exclusion directe ? (seuls les cartons rouges directs entrent dans le champ d’application de la vidéo. Un deuxième carton jaune n’entre donc pas dans ledit champ d’application). - Identité erronée : le joueur sanctionné disciplinairement (carton jaune ou rouge) est-il le joueur fautif ? le joueur sanctionné disciplinairement (carton jaune ou rouge) est-il le joueur fautif ?

