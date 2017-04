Dortmund : Dembélé rend hommage à Monaco « Par Romain Rigaux - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Eliminé par l'AS Monaco avec le Borussia Dormund (2-3, 1-3à en quarts de finale de la Ligue des Champions, l'ailier Ousmane Dembélé (19 ans, 10 matchs et 2 buts en LdC cette saison) était forcément déçu après le match retour de mercredi. Beau joueur, l'international français a tout de même reconnu la supériorité des Monégasques sur l'ensemble des deux rencontres. "On est tombé contre une meilleure équipe que nous, ils ont été bons à l'aller, bons au retour. C'est une très bonne équipe, qui va vite en contre et maîtrise son sujet. Ils ont mis beaucoup d'intensité et ils se connaissent bien, on a été timides. Ils méritent leur qualification", a déclaré l'ancien Rennais. Et l'ASM peut-elle gagner la C1 ? "Pourquoi pas ? Après il y a encore de grandes équipes, mais c'est une grande équipe aussi", a-t-il ajouté. Monaco connaîtra son futur adversaire lors du tirage au sort programmé vendredi midi. Et l'ASM peut-elle gagner la C1 ? "Pourquoi pas ? Après il y a encore de grandes équipes, mais c'est une grande équipe aussi", a-t-il ajouté. Monaco connaîtra son futur adversaire lors du tirage au sort programmé vendredi midi.

