LdC : P. Ménès - "la Juve, ce n'est pas le PSG"

Après sa victoire 3-0 à l'aller, la Juventus Turin a tenu bon sur la pelouse du FC Barcelone (0-0), mercredi en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les Bianconeri ne sont pas tombés dans le piège comme le Paris SG au tour précédent, souligne le consultant de Canal+, Pierre Ménès.

"Et puis, comme prévu il n’y a donc pas eu de 'remontada 2'. Parce que la Juve, ce n’est pas le PSG. La Vieille Dame, elle, sait défendre et mettre le bus quand il le faut et elle a un gardien qui sait faire des arrêts au moment où il le faut. C’était largement suffisant hier soir pour contenir les assauts catalans et obtenir le 0-0 qu’elle était venue chercher", a écrit Ménès sur son blog.

Après fiasco du PSG, la Juve avait aussi l'avantage d'être prévenue.