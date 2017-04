PSG : T. Silva a failli faire pleurer Mbappé Par Romain Rigaux - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Kylian Mbappé (18 ans, 23 matchs et 12 buts en L1 cette saison) est sur un nuage depuis plusieurs semaines, l'attaquant de l'AS Monaco gardera tout de même un mauvais souvenir de sa finale de Coupe de la Ligue perdue face au Paris SG (1-4), le 1er avril dernier. Face à un Thiago Silva (32 ans, 23 matchs et 3 buts en L1 cette saison) solide, le jeune buteur du club de la Principauté a vécu une bien mauvaise soirée. "En finale de la Coupe de la Ligue, nous avons perdu 4-1 face au PSG et Thiago Silva a marqué Mbappé de la première à la dernière minute. Il l'a taclé durement. On pouvait voir qu'il avait décidé de le prendre en individuel et voulait ruiner sa confiance. Dans le vestiaire, Mbappé était triste, il a presque pleuré. Il était vraiment mal. J'étais presque désolé pour lui, du coup je l'ai soutenu et lui ai dit que c'était normal parce qu'il avait montré combien il était fort", a confié le gardien monégasque Danijel Subasic (32 ans, 31 matchs en L1 cette saison) au média croate 24sata. Depuis, Mbappé a prouvé qu'il était capable de rebondir rapidement après une déception. Depuis, Mbappé a prouvé qu'il était capable de rebondir rapidement après une déception.

