OM : un gardien de l'Ajax dans le viseur

A la recherche d'un gardien pour la saison prochaine, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes. Selon RMC, l'OM s'intéresse à André Onana (21 ans, 29 matchs en championnat cette saison). Le prometteur portier de l'Ajax Amsterdam est bien connu du directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta puisqu'il était au FC Barcelone lorsque l'Espagnol occupait le même poste au sein du club catalan.

Impressionnant pour son jeune âge, Onana a déjà terminé 20 matchs sans encaisser de but cette saison. Forcément, ses prestations attisent les convoitises et Marseille n'est pas seul sur les rangs. Toujours d'après RMC, le Bayern Munich, Villarreal, mais aussi des clubs italiens et anglais, sont à l'affût pour un joueur dont le contrat se termine en juin 2018. En France, Nice et Bordeaux sont aussi intéressés. Le montant d'un éventuel transfert est estimé à 5 millions d'euros maximum.