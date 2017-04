Ang. : l'équipe type 2016-2017, avec Kanté !

Ang. : l'équipe type 2016-2017, avec Kant é ! « Par Romain Rigaux - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme il y a un an, N'Golo Kanté fait partie de l'équipe type de la saison 2016-2017 en Premier League, dévoilée ce jeudi par l'Association des Footballeurs Professionnels (PFA). Le milieu de terrain de Chelsea retrouve trois de ses coéquipiers avec les défenseurs David Luiz et Gary Cahill, ainsi que l'ailier Eden Hazard. L'actuel dauphin des Blues, Tottenham, place aussi quatre joueurs dans ce onze avec les latéraux Kyle Walker et Danny Rose, le milieu Dele Alli et l'attaquant Harry Kane. Pour le reste, David De Gea (Manchester United) occupe le poste de gardien, Sadio Mané (Liverpool) est en position de milieu gauche et Romelu Lukaku (Everton) se place au sein du duo offensif. Le onze de la saison 2016-2017 : De Gea (Manchester United) - Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Cahill (Chelsea), Rose (Tottenham) - Mané (Liverpool), Alli (Tottenham), Kanté (Chelsea), Hazard (Chelsea) - Lukaku (Everton), Kane (Tottenham). De Gea (Manchester United) - Walker (Tottenham), David Luiz (Chelsea), Cahill (Chelsea), Rose (Tottenham) - Mané (Liverpool), Alli (Tottenham), Kanté (Chelsea), Hazard (Chelsea) - Lukaku (Everton), Kane (Tottenham).

