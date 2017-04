Everton : Lukaku aurait choisi Chelsea !

Everton : Lukaku aurait choisi Chelse a ! « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de rejoindre un club plus huppé, l'attaquant Romelu Lukaku (23 ans, 32 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) devrait quitter Everton après avoir refusé de prolonger son contrat, qui court jusqu'en juin 2019. Alors que ses dirigeants réclament 118 millions d'euros pour le laisser filer, le Belge aurait choisi sa future destination. Selon les informations du Telegraph, Lukaku aurait décidé de retourner à Chelsea, à qui il appartenait entre 2011 et 2014. Prête à mettre 80 millions d'euros sur la table pour rapatrier le Diable Rouge, la formation londonienne pourrait céder Diego Costa au club chinois du Tianjin Quanjian pour financer cet énorme transfert. Pour rappel, Manchester United, le Bayern Munich et la Juventus Turin surveillent également la situation du meilleur buteur de Premier League. Pour rappel, Manchester United, le Bayern Munich et la Juventus Turin surveillent également la situation du meilleur buteur de Premier League.

