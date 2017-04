PSG : le conseil de Verratti à Ben Arfa « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En grande difficulté depuis le début de la saison, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) quittera-t-il le Paris Saint-Germain cet été ? Une hypothèse probable. Sauf que son partenaire, le milieu de terrain Marco Verratti (24 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 cette saison), estime que le Français doit s'accrocher pour s'imposer. "On est assis à côté dans le vestiaire, on est très proches. Il a des qualités extraordinaires. Au début, je sentais un peu de doute chez lui, mais il a vraiment changé. Il donne tout à l’entraînement, il est toujours rentré à fond sur le terrain. Je l’admire car il essaye d’aider l’équipe. Je pense qu’il n’est pas très content de son temps de jeu mais il faut qu’il se batte. Il en faut peu pour changer une saison et il nous reste des matchs importants", a estimé l'Italien dans sa chronique pour Goal. Reste à savoir si ce n'est pas déjà trop tard pour Ben Arfa... Reste à savoir si ce n'est pas déjà trop tard pour Ben Arfa...

