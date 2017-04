Monaco : l'adversaire que redoute Germain « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir écarté le Borussia Dortmund (3-2, 3-1) en quarts de finale, Monaco connaîtra son futur adversaire ce vendredi dès midi lors du tirage au sort prévu à Nyon. Entre le Real Madrid, l'Atletico Madrid ou encore la Juventus Turin, l'attaquant asémiste Valère Germain (27 ans, 14 matchs et 4 buts en LdC cette saison) espère éviter le champion d'Italie à ce stade de la compétition. "Il ne reste que du lourd mais si on peut éviter la Juve... On les a rencontrés il y a deux ans et on aimerait voir d'autres stades. On verra mais peu importe il faut aller au bout. On se doit de le faire", a estimé le buteur monégasque en zone mixte. Peu importe l'adversaire, l'ASM fera tout pour gagner sa place en finale, 13 ans après sa défaite à l'ultime stade de l'épreuve face à Porto (0-3). Peu importe l'adversaire, l'ASM fera tout pour gagner sa place en finale, 13 ans après sa défaite à l'ultime stade de l'épreuve face à Porto (0-3).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+