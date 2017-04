Real : prix fixé pour Morata ?

Real : prix fixé pour Morat a ? « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête de temps de jeu, l'attaquant Alvaro Morata (24 ans, 21 matchs et 12 buts en Liga cette saison) n'a pas hésité à mettre la pression sur les dirigeants du Real Madrid ces dernières semaines. Alors que l'international espagnol peine à gagner une place dans le onze-type de Zinedine Zidane, un départ reste envisageable. A ce titre, le journal Gol assure que la direction madrilène a fixé un prix de départ pour son buteur. Et celui-ci est très élevé : 80 millions d'euros ! Une somme que peu de clubs pourraient payer pour un élément qui n'a jamais été un titulaire indiscutable depuis le début de sa carrière. Pour rappel, Chelsea et le Milan AC sont sur les rangs pour Morata. Pour rappel, Chelsea et le Milan AC sont sur les rangs pour Morata.

