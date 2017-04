Monaco : Lizarazu complètement époustouflé « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après avoir écarté le Borussia Dortmund (3-2, 3-1), Monaco poursuit son incroyable saison. Époustouflé par le niveau de l'ASM cette saison, Bixente Lizarazu a tiré son chapeau à la formation princière. "Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu des frissons comme ça, parce qu’au-delà du résultat et de la qualification pour les demi-finales, Monaco, c’est du spectacle à chaque match. Ce n’est pas de la qualification étriquée avec un football minimaliste, c’est un football total, plein de risques avec ses avantages et ses inconvénients. Ils auraient pu passer à la trappe contre Manchester City et les voilà aujourd’hui en demi-finales de façon assez logique et tout en menant deux compétitions majeures", a analysé le consultant sur les ondes de RTL. "Vous imaginez l’énergie que prend la Ligue des Champions ? Vous n’imaginez pas mais moi je vous le dis, c’est fou. C’est-à-dire que quand tu joues en Ligue des Champions, ça te carbonise. Et donc arriver en championnat à tenir le coup encore, c’est exceptionnel, je vous le dis franchement", a poursuivi le champion du monde 1998. "Vous imaginez l’énergie que prend la Ligue des Champions ? Vous n’imaginez pas mais moi je vous le dis, c’est fou. C’est-à-dire que quand tu joues en Ligue des Champions, ça te carbonise. Et donc arriver en championnat à tenir le coup encore, c’est exceptionnel, je vous le dis franchement", a poursuivi le champion du monde 1998.

