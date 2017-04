Lyon : Ferri veut rester mais... « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle seconde partie de saison en 2015-2016, le milieu de terrain Jordan Ferri (25 ans, 22 apparitions et 1 but en L1 cette saison) vit des moments compliqués du côté de l'Olympique Lyonnais. S'il souhaite poursuivre l'aventure avec la formation rhodanienne, le Gone n'écarte pas la possibilité d'un départ à l'issue de l'exercice en cours. "C’est peut-être ma saison la plus compliquée par rapport au temps de jeu. Il n’y a rien de dramatique. Ce n’est jamais facile de voir son temps de jeu diminuer. J’essaie toujours d’apporter le plus possible quand je rentre. Je travaille pour. Ça fait partie de mon état d’esprit, je n’ai pas envie de rentrer pour bouder mais juste pour aider mon équipe. J’adore jouer au foot, mon métier", a confié Ferri au micro d'OL TV. "J’aurais pu partir cet hiver. J’en ai discuté avec le coach et des coéquipiers. Il fallait prendre une décision rapidement. C’était trop compliqué pour moi. J’attends la fin de saison pour voir ce qu’il se passera. Il y aura des discussions, mais j’adore ma vie ici", a continué le Lyonnais. "J’aurais pu partir cet hiver. J’en ai discuté avec le coach et des coéquipiers. Il fallait prendre une décision rapidement. C’était trop compliqué pour moi. J’attends la fin de saison pour voir ce qu’il se passera. Il y aura des discussions, mais j’adore ma vie ici", a continué le Lyonnais.

