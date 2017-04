Real : Casillas et sa relation avec Mourinho « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais au FC Porto, le gardien Iker Casillas (35 ans, 29 matchs en Liga NOS cette saison) a évolué durant trois saisons sous les ordres de José Mourinho au Real Madrid (2010-2013). D’après l’Espagnol, ses relations avec l’actuel coach de Manchester United se sont dégradées au fil du temps jusqu'à se retrouver au plus bas. "Au début, nous nous entendions bien, mais après un certain temps, les choses se sont effondrées. Nous étions comme un couple qui voit sa relation se désintégrer lentement. Au début, il y avait beaucoup de connexion, mais à la fin, il n’y avait pas un bon sentiment. C’est comme un couple, au début, c’est très passionnel, mais ensuite, ça ne marche pas", a confié le Dragon à Movistar +. "Il y avait une guerre entre ceux qui me soutenaient et ceux qui soutenaient José Mourinho, avant même que je m’exprime. (...) J’avais déjà parlé avec lui, mais la dernière année nous ne parlions pas du tout. C’était une mauvaise situation. Et je pense que ce que j’ai fait était la meilleure chose à faire", a ajouté Casillas. "Il y avait une guerre entre ceux qui me soutenaient et ceux qui soutenaient José Mourinho, avant même que je m’exprime. (...) J’avais déjà parlé avec lui, mais la dernière année nous ne parlions pas du tout. C’était une mauvaise situation. Et je pense que ce que j’ai fait était la meilleure chose à faire", a ajouté Casillas.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+