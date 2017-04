PSG : Kimpembe n'est pas obsédé par Monaco

Pour la première fois depuis quatre ans, le Paris Saint-Germain pourrait perdre son titre de champion de France aux dépens de Monaco. Le défenseur central parisien Presnel Kimpembe (21 ans, 16 matchs en L1 cette saison) assure néanmoins que le club de la capitale n’est pas obsédé par son homologue princier dans le sprint final.

"On a fait quelque chose d’historique (les deux quadruplés, ndlr), c’est compliqué de répéter ça chaque saison. Beaucoup de monde nous attend au tournant et espère que ça ne se reproduise pas. Mais on est confiant. On ne pense pas tous les jours à Monaco. S’ils font un match, on va les regarder, mais on ne va pas se mettre dans la tête 'Monaco, Monaco'...", a lancé le jeune Francilien au micro de beIN Sports.