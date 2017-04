LdC : un ancien joueur colombien allume le Real « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Bayern Munich n’a toujours pas digéré son élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions (1-2, 2-4 ap) face au Real Madrid, Faustino Asprilla a défrayé la chronique à l’issue de la victoire des Merengue mardi. Et pour cause, l'ancien international colombien a littéralement découpé le club espagnol sur Twitter. "Plus jamais de vol de la part du Real Madrid avec des buts inscrits en position de hors-jeu et des expulsions douteuses. Plus de vol, équipe de rats !", a lancé le Sud-Américain sur le réseau social. Alors que de nombreuses personnes se sont indignées de sa réaction, Asprilla a même eu le toupet de déclarer que Gerard Piqué avait piraté son compte. Une plaisanterie qui n’a pas dû plaire à Madrid... Alors que de nombreuses personnes se sont indignées de sa réaction, Asprilla a même eu le toupet de déclarer que Gerard Piqué avait piraté son compte. Une plaisanterie qui n’a pas dû plaire à Madrid...

