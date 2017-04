Juve : le sentiment mitigé de Dani Alves « Par Youcef Touaitia - Le 20/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Tombeuse du FC Barcelone (3-0, 0-0) en quarts de finale de la Ligue des Champions, la Juventus Turin a impressionné lors de la double confrontation face au club catalan. Malgré cette qualification, le latéral droit piémontais Daniel Alves (33 ans, 9 matchs et 2 buts en LdC cette saison) avait un sentiment mitigé à l’issue de la manche retour, mercredi. "Je suis content pour mon équipe et mes coéquipiers, mais j'ai un sentiment doux et aussi amer de venir ici (à Barcelone, ndlr) après y avoir vécu tant de belles choses. Voir mes amis dans cet état est une situation bizarre mais c'est mon métier qui veut ça. Le destin nous a opposés, moi je ne le souhaitais pas à cause de la valeur sentimentale de ce match", a évoqué le Brésilien en zone mixte. Remporter le titre devant le Real Madrid serait un bon moyen de se faire pardonner ! Remporter le titre devant le Real Madrid serait un bon moyen de se faire pardonner !

