Monaco : B. Mendy - "pas sur un nuage"

Vainqueur à l'aller (3-2), l'AS Monaco a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions en s'imposant 3-1 au retour contre Dortmund mercredi. Un grand moment pour tous les joueurs monégasques, même si Benjamin Mendy (22 ans, 9 matchs en LdC cette saison) assure qu'il n'y aura pas d'euphorie afin de rester concentré sur la fin de saison.

"On n'est pas sur un nuage, on est dans le dernier carré et c'est la réalité, on est un super groupe, on veut tous la même chose. Pour tout le monde, on vit la meilleure saison de notre carrière, mais ce n'est pas fini. (...) Dans le vestiaire, on était tous très heureux mais le coach nous a vite calmés en nous parlant du match de Lyon", a confié le latéral gauche de l'ASM après la rencontre.

Dimanche (21h15), le club de la Principauté affronte l'OL dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1.